Mr. Caine suona per Ferrara

URI CAINE TRIO per Ferrara Jazz Festival il concerto al Torrione San Giovanni

di Francesco Zingrillo
8 nov 2025

Uri Caine è un uragano gentile e fluente come un fiume in piena: la sua musica arriva giù fino al mare... Il pianista di Filadelfia ha fatto il giro del mondo. Dopo l'Università della Pennsylvania parte da New York una storia infinita. Il suo vocabolario jazzistico è ormai enciclopedico e nei decenni ha fatto scuola dopo le collaborazioni con Dylan, Zorn, e Paolo Fresu. La sua musica parte anche dalla tradizione ebraica per rimettere mano alla musica europea da americano cosmopolita anche nei generi. Mr. Caine è supremo nella pratica delle variazioni ispirate dalle improvvisazioni: composizioni sofisticate piene di sorprese.




