Mr. Linea compie 100 anni al cinema

Nel video il commento di Bruno Bozzetto, Regista Cartoonist

C'era un volta -e per sempre- una grande invenzione, LA LINEA del CAVA: Cavandoli e il suo personaggio costretto dentro una esistenza diminuiti e arrabbiata non priva di passione persino nella pubblicità anni Settanta ritrova la sua casa... di acciaio inox da vendere. L'omino del CAVA è un tratto di lapis che si muove e borbotta; non assomiglia a nessuno eppure è il prototipo “incazzato” di tutti noi perché si sa arrabbiare e sa anche amare da morire. Cavandoli animava pupazzi come Bozzetto è un cartoonist tutto genio e semplicità scappato a Milano dalla sponda bresciana del Garda dove nasce nel 1920 dopo aver disegnato all'Alfa Romeo fa l'artigiano dell'animazione in una bottega-studio milanese e lì rimane. La voce di Carlo Bonomi come per il grammelot di Dario Fo cioè il suono e il canto vengono dopo: prima c'è il disegno (la pièce) nella testa... che parla e parla, e solo così dice.

Commento di BRUNO BOZZETTO Regista Cartoonist