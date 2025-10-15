Multiverso: algoritmi di traverso

TV LIVE ·
REAL di Adele Tulli all'EXATR di Forlì con la regista in collegamento per “Meet the docs!” Film Festival

di Francesco Zingrillo
15 ott 2025
Real
Real

REALE (cos'è NORMALE?) è un docu-film (social e lirico) oltre i confini dei linguaggi una sorta di esperimento-saggio filmico (mosaico) di un'esperta del MULTIVERSO e degli UNIVERSI MULTIMEDIALI diversi...: Adele Tulli ha indagato le forme invalicabili della comunicazione non verbale: persone in relazione digitale profonda senza mai incontrarsi fisicamente. Il film pone domande aperta senza pretendere risposte. D'altronde l'ecosistema di algoritmi che vediamo è così fluido e impalpabile da celare il reale producendo ancora una volta isolamento e solitudine (pieni di like) come nella vita normale. Chi incontriamo e come ci raccontiamo? Spettacolarizzazione dell'intimità e dinamiche performative. Il nuovo supermarket dei desideri prevede anche la riabilitazione da dipendenze: GAMING, RELIGONI ON LINE, CYBERSESSO e INFLUENCER liquidi (ormai inutili). Dov'è la soglia della speranza!?





