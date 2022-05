“Mumint id vita visuda”, presentato il libro di Romeo Casadei

Nell'ambito della Festa del Castello di Montegiardino, la presentazione del libro “Mumint id vita visuda” di Romeo Casadei, Presidente onorario della Società Polisportiva “La Fiorita”. Introdotto da Paolo Crescentini, il racconto della genesi del libro di Casadei, che da sempre coltiva la passione per il dialetto e l'ha tradotta in scrittura e poesie. Racconti legati alla sua esperienza di uomo, di uomo di sport, attivo nella vita del Castello e punto di riferimento per una comunità. Anche aneddoti che richiamano vecchie usanze nell'intento di far rivivere soprattutto ai giovani quella che era la Montegiardino di un tempo.