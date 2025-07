Murgia (postuma) in un film-romanzo

“Tre Ciotole” è una storia d'amore che muore con il corpo e come il cibo provoca una fame di vita che scompare: mangiare, cucinare, vomitare. Una donna che smette di nutrirsi e uno chef ambizioso che vede la cucina come rifugio. Un racconto sulla fragilità e la mutevolezza dei rapporti amorosi dissolti... Cosa resta del tempo passato insieme? La protagonista si chiede dove sono finiti i gesti che ci hanno segnato: come il sapore del cibo, ad esempio. Il silenzio della perdita riguarda allo stesso modo l'amore (vita) e la malattia (la morte): cosa li accomuna?!