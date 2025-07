ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA Murgia (postuma) in un film-romanzo La nostra anteprima del film TRE CIOTOLE tratto dal romanzo ultimo di Michela Murgia per la regia della catalana Isabel Coixet che sarà presentato al Toronto International Film Festival

“Tre Ciotole” è una storia d'amore che muore con il corpo e come il cibo provoca una fame di vita che scompare: mangiare, cucinare, vomitare. Una donna che smette di nutrirsi e uno chef ambizioso che vede la cucina come rifugio. Un racconto sulla fragilità e la mutevolezza dei rapporti amorosi dissolti... Cosa resta del tempo passato insieme? La protagonista si chiede dove sono finiti i gesti che ci hanno segnato: come il sapore del cibo, ad esempio. Il silenzio della perdita riguarda allo stesso modo l'amore (vita) e la malattia (la morte): cosa li accomuna?!

