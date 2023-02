Musella legge Eduardo anche sul Monte

Musella dal cinema italiano d'autore al teatro e anche in tv (Gomorra e The Young Pope) è in tournée romagnola con “Tavola, tavola, chiodo chiodo” (la lapide del San Ferdinando di Napoli dedicata al macchinista di scena di una vita, Peppino Mercurio) prodotto da ELLEDIEFFE e TEATRO NAZIONALE omaggio all'arte scenica in nome del grande EDUARDO. Un 'reading' alla napoletana sceneggiato e recitato tra voce, corpo, e cuore partenopei (cioè universali nella commedia del 900 di De Filippo) in musica dal vivo (suona il polistrumentista Marco Vidino). Tommaso (coautore dello spettacolo con Musella) figlio di Luca e nipote di Eduardo mette a disposizione gli scritti del commediografo che pezzo per pezzo ha rimesso insieme dalle macerie il teatro italiano del dopoguerra.