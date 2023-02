SAN MARINO TEATRO Musella legge Eduardo anche sul Monte L'attore Lino Musella, Premio UBU 2019 per la recitazione, racconta EDUARDO DE FILIPPO nella sua tournée romagnola, dopo la serata al Petrella di Longiano, sarà al Teatro Titano domani, domenica 19 febbraio, alle 21

Musella dal cinema italiano d'autore al teatro e anche in tv (Gomorra e The Young Pope) è in tournée romagnola con “Tavola, tavola, chiodo chiodo” (la lapide del San Ferdinando di Napoli dedicata al macchinista di scena di una vita, Peppino Mercurio) prodotto da ELLEDIEFFE e TEATRO NAZIONALE omaggio all'arte scenica in nome del grande EDUARDO. Un 'reading' alla napoletana sceneggiato e recitato tra voce, corpo, e cuore partenopei (cioè universali nella commedia del 900 di De Filippo) in musica dal vivo (suona il polistrumentista Marco Vidino). Tommaso (coautore dello spettacolo con Musella) figlio di Luca e nipote di Eduardo mette a disposizione gli scritti del commediografo che pezzo per pezzo ha rimesso insieme dalle macerie il teatro italiano del dopoguerra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: