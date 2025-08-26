L'ABITO DI ANITA GARIBALDI Museo di Stato, esposto l'abito di Anita Garibaldi per la visita della discendente Costanza: "Diede la vita per gli altri" Nel pomeriggio Costanza Garibaldi ha incontrato i Capitani reggenti Denis Bronzetti e Italo Righi in udienza privata

"Io se avessi Anita davanti a me la abbraccerei e basta". Ha esordito così Costanza Ravizza Garibaldi, discendente di Anita e Giuseppe Garibaldi. "Io oggi ho provato questa sensazione di avere Anita davanti e di volerla abbracciare, perché è stata veramente una donna che ha dato la vita per gli altri". Una vita per la libertà quella dell'eroina dei due mondi. Ana Maria de Jesus Ribeiro, rivoluzionaria brasiliana, meglio conosciuta come Anita Garibaldi, incontrò il generale durante una rivoluzione nel suo Paese. Da quel momento la giovane ribelle, che Garibaldi chiamava affettuosamente Anita, divenne sua amante e compagna di battaglie fino alla morte. Costanza Ravizza Garibaldi al Museo di Stato di San Marino ha potuto toccare con mano l'abito della rivoluzionaria, un corpetto e una gonna in seta nera, che Anita donò ad una famiglia di San Marino, dove trovò rifugio per pochi giorni insieme a Garibaldi durante la risalita della Penisola.

"Abbiamo tanti ricordi di Garibaldi, ma pochi di Anita. Questo abito è importante - ha detto Costanza Garibaldi - perché ricorda un momento così ultimo della sua breve vita. Era in fondo una ragazza di quasi 28 anni e aspettava il quinto figlio. Era al sesto mese: ha preso il cavallo e ha seguito la ritirata da Roma con fatiche inenarrabili, senza dormire, senza mangiare. È stato un episodio della storia d'Italia che non deve essere dimenticato mai".

La discendente ha poi proseguito la visita al Museo del francobollo e della moneta e incontrato in udienza privata i Capitani reggenti Denis Bronzetti e Italo Righi.

Nel servizio l'intervista a Costanza Ravizza Garibaldi, discendente di Anita e Giuseppe Garibaldi

