"MuseOpen" faentino un'opportunità per tutti

15 eventi in 2 mesi voluti dai Giovani per il Territorio con il progetto “la cultura che cura” nello spazio MALMERENDI si aprono collezioni e patrimoni archeologico e naturalistico alla gente. MUSEOPEN sarà laboratorio, musica e videomapping, in vesti grafiche giovani per dare un nuovo volto agli spazi museali. Proiezioni cinematografiche, talk e didattica per le scuole, in un progetto pilota di livello regionale che va ben oltre la Romagna essendo sperimentazione culturale giovanile pilota anche fuori. “Rifarsi le targhette” dicono speleo-archeologi e botanici appassionati di fossili, alberi e piante rare, ridanno una immagine all'antico con un approccio moderno per attrarre ragazzi e ragazze che con una app sul sentiero dei giardini botanici del QR-code ci trasforma tutti in esploratori e speleologi della natura con lo smartphone.





fz