PEACE&DANCE Musica '70 e '80 al Campo Bruno Reffi

Un weekend ricco di iniziative a San Marino, ma soprattutto un appello alla pace attraverso la musica. Peace&Dance nasce proprio dall'amore per il suono, il ballo e la voglia di portare spensieratezza. Quest'anno, Campo Bruno Reffi si è scatenato in pista con le hit degli anni '70 e '80, portate sul palco dalla cover band JBees sabato 23 luglio. Il gruppo composto da 10 artisti, prevalentemente sammarinesi capitanati dalle frontwomen Alberta Saccani e Giulia Boria. Domenica 24, invece, è stata la volta dei Mash Machine, una band che si muove attraverso vari generi, in un mash-up tra black music, musica italiana e, ovviamente, dance. Tra i componenti della band, il dj Danny Losito. E prima e dopo il concerto ha animato la serata il dj Mario Sebastino.

