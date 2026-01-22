Musica: a San Marino workshop con musicisti da tutto il mondo, destinazione New York

Le interviste ad Augusto Ciavatta e a Alessandro Borin

E' la passione a muovere gli 80 musicisti – tra studenti e maestri – a San Marino da diverse parti del mondo per un evento speciale: il workshop internazionale “Resonance of our time”. Otto conservatori coinvolti, studiosi della musica da tutta Italia e da Paesi esteri al teatro Concordia per un progetto internazionale dedicato al compositore romagnolo Gilberto Cappelli che ha seguito tutte le fasi dell'iniziativa.

Il Titano diventa centro di studio e innovazione per una settimana, grazie all'evento promosso dal conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, finanziato col Pnrr e curato dalla Camerata del Titano, insieme all'associazione riminese Jupiter.

Un evento che esce dal teatro: il disco con le registrazioni audio sarà presentato a New York il 25 marzo e il docu-film girato in questi giorni al Concordia di Borgo Maggiore, spiegano gli organizzatori, sarà trasmesso sui canali tematici Rai. Giornata clou: venerdì 23 gennaio, alle 15,30 sempre al Concordia, con il concerto conclusivo a ingresso libero.

Nel servizio le interviste ad Augusto Ciavatta (Camerata del Titano) e Alessandro Borin (responsabile della ricerca del Conservatorio “Agostino Steffani”)







