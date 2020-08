Musica: al via, domani, San Marino Goodbye

Nel servizio, l'intervista a Leo Veronesi

I più noti protagonisti della musica folk tradizionale italiana nel cuore della Repubblica del Titano per celebrare i 60 anni del brano San Marino Goodbye di Raoul Casadei. Parte domani l'omonima iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l'Ufficio del Turismo e la San Marino Concert Band. Tre gli appuntamenti in programma, l'11, il 13 e il 16 agosto, tutti al Campo Bruno Reffi. Ogni sera con ospiti d'eccezione, tra i quali la famiglia Tarantino, Francesca Mazzuccato, Elena Cammarone e tanti altri.

