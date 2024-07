Musica e concerti: i prossimi eventi dell'estate fra Romagna e Marche

Si parte venerdì 2 agosto e sabato 3 in Piazzale Fellini a Rimini, con l’imperdibile Webboh Fest: il festival itinerante di Webboh, la più grande community Gen-Z in Italia darà vita a uno stupendo live show. Tra gli ospiti del festival: Sarah Toscano, Aka 7even, Ditonellapiaga, Pucho, Matteo Robert, Fubbe, Emma Muscat, Cricca, Luk3 e Ascanio, Sara Esposito, Giorgia e Alice Mordenti.

Sempre venerdì al Palaghiacchio di Fanano (MO) Renga e Nek in concerto, dalle 21:30. Sabato 3, dalle 22:30 il Mamamia di Senigallia si accende con la musica di Anna Pepe assieme al Pagante.

Torna il Riccione On Stage 2024 dal 7 al 24 agosto. Lo show prenderà il via con il contest degli artisti esordienti con due super ospiti: Gaia e Alex Wyse. Venerdì 9 i Coma Cose special guest della serata, insieme a loro i Santi Francesi. Martedì 13 Mahmood, Anna e i Bnkr44. Mercoledì 14 saranno Sarah, la vincitrice di Amici 2024 e Petit, altro finalista del talent, ad animare il DeeJay on Stage. Sabato 17 serata tutta al femminile: Clara e Alessandra Amoroso le artiste che saliranno sul palco nella quinta serata. Martedì 20 La Rappresentante di Lista, il duo formato dalla cantante attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, farà tappa a Riccione con tutta la sua originalità. Giovedì 22 Francesco Gabbani, sarà pronto a far cantare tutta la Piazza. Per il gran finale di sabato 24, serata in cui verrà proclamato il vincitore del contest Riccione On Stage, gli ospiti saranno Cara, Malika Ayane e Fred De Palma. Si ricorda che il progetto Riccione On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Linus ed è promosso dal Comune di Riccione, in collaborazione con New Palariccione.

Mercoledì 14 agosto, all'Arena della regina di Cattolica, Achille Lauro con il suo "A Rave Before l'Iliade". Inizio del concerto fissato alle 21:00.

A Ferragosto l’atmosfera si scalda nella Rimini Beach Arena! Giovedì 15 dalle 16:00 Circoloco: il party ibizenco per antonomasia. Black Coffee, Carl Craig Vs Moodymann, Cirillo, Mochakk, Seth Troxler, e i The Martinez Brothers saranno pronti a far ballare tutta la Riviera.