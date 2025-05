SAN MARINO - BRASILE Musica e coscienza ambientale: il pianista brasiliano Pablo Rossi in concerto a San Marino Un appuntamento promosso dalle Segreterie di Stato Esteri, Cultura, Territorio e Turismo, in sinergia con l'Ambasciata brasiliana a Roma

In scena ieri sera al Teatro Titano il concerto “Ritmi della Foresta”.

L'arte che unisce: San Marino e Brasile celebrano in musica i 40 anni di relazioni ufficiali. Protagonista, il pianista brasiliano Pablo Rossi, che con i suoi ritmi e le melodie ha catalizzato l'attenzione su temi di carattere ambientale, come la tutela e la salvaguardia delle foreste. "Io penso che sì, la musica è molto importante per la vita di tutti noi - dice Rossi - anche per porre tutte le domande esistenziali della vita. Una di queste domande è la situazione ambientale del mondo di oggi e adesso io voglio dimostrare come sia possibile, fra la musica antica e anche la musica di oggi, dei compositori brasiliani, pensare a un futuro migliore per la nostra umanità maturando una coscienza ecologica, perché la musica tocca il cuore".

proprio per unire arte e coscienza ecologica, rafforzando ulteriormente il legame tra i due Paesi.

Nel video l'intervista a Pablo Rossi, pianista.

