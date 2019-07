Musica e destrezza: dallo stage di Saxofono e prove della Banda Militare al tiro con l'arco

la carrellata sugli appuntamenti serali

Concentrazione e controllo delle emozioni: la musica chiama. I migliori allievi della seconda edizione dello Stage di Saxofono si sono esibiti in un ricco e variegato programma nel concerto finale alla Sala Sums della Cassa di Risparmio di Città. Il momento più atteso per questi giovani musicisti in erba, già in grado di affrontare il pubblico dando il meglio di sé. Numerosi i partecipanti, provenienti da Toscana, Emilia Romagna e San Marino. Lo Stage, ricorda il maestro Massimiliano Messieri, è tenuto da concertisti e insegnanti in differenti conservatori.

Altro Castello, altra musica, con le prove della Banda Militare. In Piazza Bertoldi il Maestro Stefano Gatta ha presentato il repertorio che sarà suonato in occasione del Concerto per l'Anniversario dello Scampo di Garibaldi e del Concerto estivo sul Pianello. Per l'evento del 31 luglio brani di Verdi, Ponchielli e Rossini mentre per il secondo appuntamento musica dagli Stati Uniti con classici e standard swing. Di nuovo in Città per la seconda edizione di Calici di Bolle. In Piazzale lo stradone degustazioni di vini e prodotti tipici, accompagnate da musica di strada mentre, alla Cava dei Balestrieri, protagonista la destrezza nel tiro con l'arco in occasione del Torneo della Libertà, organizzato dal gruppo storico sammarinese La Cerna dei Lunghi Archi insieme alla Lega Arcieri Medioevali. Il torneo è valido come 13° Campionato nazionale italiano assoluto individuale di arco storico. Partecipano oltre 350 arcieri provenienti da tutta Italia, a cui si è aggiunta una delegazione ospite dall’Ungheria.