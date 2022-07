Musica e flamenco per Frida Kahlo

Uno spettacolo introspettivo tratto dall'amore per la vita di Frida quasi un autoritratto trai i fiori e la malattia. Il “Silencio” per Varela (vincitore di un Award) balla (Karen Lugo), parla (Canta Serena Brancale) e suona in quintetto stellare (Marcotulli/Trabucco al piano e Tavolazzi/Paixao al contrabbasso). Sogni e incubi di un'artista che ispira ancora oggi il flamenco jazz di Israel. Musicalità e personalità fuori dal comune in nome di un'icona artistica messicana fuori dagli schemi e amatissima anche negli Stati Uniti. Da una geniale serie di accordi ballati e da una lettera d'amore può nascere un fiore semplice e bello come per mano divina.

