Musica ebraica oltre le barriere

Fisarmonica, chitarre e fiati etnici, in melodie tradizionali dell'Est europeo dagli STRUMENTI DEL CANTO (Klezmer) delle antiche feste nuziali ebraiche in chiave jazz ed etnica moderne e contemporanee: progetto “Di Visioni Musicali” oltre le barriere culturali. RAPSÓDIJA fa della diversità armonica la bellezza travolgente di più generi frammisti nella musica di celebrazione e consolazione (matrimoni e feste famigliari). Suggestioni di strada e rinnovamento melodico del TRIO che dal 1993 lavora sui suoni collaborando anche con Antonella Ruggiero: Commedia popolare dell'Arte musicale.









