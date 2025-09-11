SPETTACOLI REGIONE

Musica ebraica oltre le barriere

RAPSÓDIJA TRIO in “Di Visioni musicali” al Museo Ebraico di Bologna jazz 2025

Fisarmonica, chitarre e fiati etnici, in melodie tradizionali dell'Est europeo dagli STRUMENTI DEL CANTO (Klezmer) delle antiche feste nuziali ebraiche in chiave jazz ed etnica moderne e contemporanee: progetto “Di Visioni Musicali” oltre le barriere culturali. RAPSÓDIJA fa della diversità armonica la bellezza travolgente di più generi frammisti nella musica di celebrazione e consolazione (matrimoni e feste famigliari). Suggestioni di strada e rinnovamento melodico del TRIO che dal 1993 lavora sui suoni collaborando anche con Antonella Ruggiero: Commedia popolare dell'Arte musicale.

