RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO Musica francese e spagnola in "European Neighbors": programma internazionale per una connessione interculturale Un appuntamento organizzato dalla Associazione Camerata del Titano

La musica che unisce nel programma "Internazionale" proposto dalla sassofonista americana Caroline Leigh Halleck e dalla russo-canadese Alexandra Tahernakova per la Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dall'Associazione Camerata del Titano. Paesi confinanti - Canada e Stati Uniti - che si influenzano reciprocamente così come Francia e Spagna. Di qui il titolo del concerto, "European Neighbors" - "Vicini europei" al Teatro Titano, nel quale la musica francese e quella spagnola si scambiano in maniera interculturale sonorità, idee e danze. Debussy, Ravel, Fauré, Alberniz e Ituralde: influenze che segnano il tardo '800 e inizio '900, epoca ricca di innovazione che verrà bruscamente interrotta dallo scoppio della prima guerra mondiale.

