Musica imperiale nippo in jazz noise

16 concerti in un mese il Centro di Ricerca sperimentale del Teatro San Leonardo apre anche agli studenti del conservatorio con l'Angelica OrchestrA diretta da YOSHIHIDE in prima assoluta dopo l'assolo con il “giradischi”. OTOMO porta a Bologna la sua idea di laboratorio musicale dei suoli. Il chitarrista e compositore giapponese della band GROUD ZERO anni 90 è uno degli esponenti del Riduzionismo “glitch”. In Italia porta una sua interpretazione del repertorio GAGAKU tratto della tradizione della corte imperiale nipponica. Parte dal Jazz Noise improvvisando sonorità 'etniche' in ENSEMBLES. Ha realizzato oltre 100 colonne sonore per cinema e tv, dall'underground alla soap opera.