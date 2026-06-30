Musica, le "Tre serate di emozioni" raddoppiano: da Belli a Finardi, ecco tutti i concerti

Dal ‘Sabato Italiano’ di Sergio Caputo all’’Extraterrestre’ di Finardi, passando per pop, jazz, cantautorato. Le ‘Tre serate di emozioni’, appuntamento fisso dell’estate musicale sammarinese, raddoppiano e diventano sei serate con sei grandi artisti.

Si parte questo weekend (3-5 luglio): da venerdì a domenica, al campo Bruno Reffi, i concerti di Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli. Dal 7 al 9 agosto, poi, gli appuntamenti con Greg, Paolo Jannacci ed Eugenio Finardi. Tutti a ingresso gratuito, tutti accompagnati dall’arrangiamento orchestrale della San Marino Concert Band del maestro Dino Gnassi. “Abbiamo cercato anche quest’anno di abbracciare tutto il pubblico, tutte le generazioni. Sergio Caputo che è una grande icona con dei successi incredibili degli anni ‘80; Paolo Belli lo conosciamo, è un grande artista, un grande performer e intrattenitore; e anche Chiara Galiazzo che è un aspetto più giovanile di questa kermesse: ha fatto X Factor, è andata a Sanremo, ha avuto collaborazioni importanti”, afferma Gnassi.

Un programma ricco e vario, per il quale ha espresso soddisfazione il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, sottolineando l’importanza di una realtà come la San Marino Concert Band, un’eccellenza della Repubblica che condivide il palco con gli artisti più importanti. “È stato molto impegnativo questa volta perché tutti gli artisti hanno una caratteristica: nei loro brani ci sono molti passi orchestrali, fiati. Caputo usava una big band e tanti fiati, Paolo Belli ha la sua big band e verrà a fare l’ospite da noi. Chiara Galiazzo invece farà un ricordo di alcune grandi personalità femminili della musica come Ornella Vanoni. Ma tutte le canzoni che ascolteremo sono canzoni che il popolo e la gente ama perché le ha sentite più volte”, dice il maestro Gnassi.

Nel servizio l'intervista al mastro Dino Gnassi della San Marino Concert Band







