Musica per la Vita: Aslem fa il pieno al Nuovo di Dogana

Successo per il Concerto organizzato da Aslem, Associazione sammarinese contro le leucemie ed emopatie maligne. Il Nuovo di Dogana si è riempito per assistere a "Musica per la Vita" con il patrocinio delle Segreterie di Stato Sanità e Cultura. C'erano anche i Capitani Reggenti che hanno voluto ribadire la grande attenzione alla solidarietà e volontariato.

Poi su il sipario e la musica è diventata protagonista con Scandalo Giannini, la tribute band di Gianna Nannini e Funky Gallo Band, voce solita Fabrizio Pregnolato, con il tributo a Zucchero.

Si è ballato, cantato, riso e scherzato nel corso della serata, che ha visto anche ospiti a sorpresa sul palco. Tutti insieme per uno scopo: aiutare Asle a realizzare i progetti per i malati oncologici e oncoematologici. Uno su tutti, un'area attrezzata all'interno dell'Ospedale di Stato dove possano ricevere cure in un ambiente che non li faccia sentire troppo lontani da casa. Per la quale il Segretario di Stato Mularoni ha ipotizzato la nascita in 5-6 mesi.

Un sogno, finanziato anche con il ricavato della serata, interamente destinato alla solidarietà, grazie a tutti coloro, sammarinesi, marchigiani ed emiliani romagnoli e anche a Bsi che si è fatta carico delle spese di allestimento a Teatro.