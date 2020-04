Musica: Senhit rappresenta San Marino all'Europe shine a light

Il 16 maggio Senhit rappresenterà San Marino all'Europe Shine a Light, il programma televisivo pensato da EBU e da NOS per rendere omaggio ai 41 artisti che avrebbero partecipato all'Eurovision Song Contest 2020, cancellato per l'emergenza sanitaria mondiale. Per l'Italia partecipa Diodato, vincitore del festival di Sanremo con il brano Fai Rumore.

Il programma andrà in onda il 16 maggio, nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi a Rotterdam la finale dell'Eurovision (per l'Italia sarà trasmessa dalle 20.35 su Rai1, San Marino RTV, Rai Radio 2 e sulle piattaforme digitali RaiPlay e Sanmarinortv.sm). Senhit condividerà con tutta l'Europa il brano "Freaky!", un inno alla libertà pieno di energia, prodotto da Gianluigi Fazio e scritto dallo stesso Fazio con gli hit maker danesi Henrik Steen Hansen & Nanna Bottos. Inoltre Senhit ha ideato e lanciato sulla sua pagina Instagram la challenge #hugforesc2020 con l'intento di coinvolgere tutti i concorrenti dell'edizione cancellata in un virtual hug.

Il primo nominato è stato Blas Cantò per la Spagna, al momento la catena ha coinvolto anche Cipro, Norvegia, Svezia, Svizzera, Germania, Bulgaria, Romania, Lituania, Islanda, Australia, Portogallo, Paesi Bassi e Grecia.



