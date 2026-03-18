EVENTI REGIONE Musica sperimentale al festival regionale itinerante GAIA BANFI, per il festival culturale ARCI da Piacenza a Rimini SUNER 2026, in concerto nei live club della associazione culturale “Mind for music” al Casinetto Petitot di Parma

GAIA cantautrice e produttrice vive della musica sperimentale appresa dal padre Baffo Banfi noto e storico tastierista del PROG italiano. A casa respira strumenti, suoni e parole, fin da bambina. Canto jazz al conservatorio di Bologna, chitarra, tastiera e tanta elettronica la proiettano da cantautrice oltre il generico pop. Il suo primo album LOTUS (2020) contiene tutta la sperimentazione futura (video con la Fondazione Ansaldo di Genova) sia con Daniela Pes in apertura (il suo set in anticipa i concerti) sia negli ultimi singoli e dischi (2025/2026). Porta a X FACTOR un universo sonoro parallelo unico per la TV musicale in Italia. La svolta arriva con la raccolta LA MACCAIA (2025) per TROVAROBATO: i singoli-estratti “Piazza Centrale” e “Seia” esprimono la bellezza “In Luce” (2026) di GAIA BANFI.

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