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Musica sperimentale: grazie a un dio c'è il computer

GODBLESSCOMPUTERS (aka, Lorenzo Nada) al Collettivo Mattatoyo di Carpi modenese per il festival ARCI itinerante SUNER 2026

di Francesco Zingrillo
28 mar 2026
GODBLESSCOMPUTERS (aka, Lorenzo Nada) al Collettivo Mattatoyo di Carpi modenese per il festival ARCI itinerante SUNER 2026
GODBLESSCOMPUTERS (aka, Lorenzo Nada) al Collettivo Mattatoyo di Carpi modenese per il festival ARCI itinerante SUNER 2026

Il progetto di elettronica-groove caldo di “Godbless”- Nada sviluppatosi a Ravenna risale al 2011 dalla ritmica black e hip hop. Dalla scena berlinese ha prodotto l'album SOLCHI del 2017 in paesaggi sonori organici. Elettro campionamenti dall'ambiente naturale in collage musicali anche per immagini. L'ex spazio industriale del circolo ARCI carpigiano si presta molto a celebrare l'ultimo decennio di fusione analogico-digitale: sperimentazione techno melodica. Lorenzo è beatmaker (ritmico e melodico, appunto), produttore indipendente, e DJ italiano conosciuto a livello internazionale. Il legame tra Lorenzo Nada e il “venue emiliano” d'avanguardia (collettivo Mattatoyo da 40 anni) porta al SUNER per una notte 15 anni di esperienze Godblesscomputers in passato anche in gruppo con voce e strumenti per la collaborazione di artisti e artiste sperimentali.




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