Musica: successo per il workshop internazionale con la collaborazione della Camerata del Titano

Successo per il workshop musicale "Resonance of our time": al Concordia di Borgo Maggiore ben 80 musicisti hanno partecipato al grande concerto a conclusione di una settimana di studio dedicata al compositore romagnolo Gilberto Cappelli. L'iniziativa, promossa dal conservatorio "Steffani" di Castelfranco Veneto con la collaborazione, tra le altre realtà, della Camerata del Titano, ha portato a San Marino musicisti da otto conservatori e da diversi Stati. Due gli inediti eseguiti in prima assoluta. Il risultato della performance corale e dell'impegno durante il workshop diventerà un Cd che sarà presentato a New York il prossimo marzo.







