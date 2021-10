'MusicarBallando' dall'Olanda a Bologna

Un gioco da ragazzi per ragazzi, e ragazze, piccoli piccoli fatto da 3 donne grandi (Jenia Kasatkina, Viviana Fabiano, Helene Jank) in danza e musica che dialogano con gli stati d'animo dei bambini nei conflitti d'amicizia (questa la pedagogia drammaturgica dello spettacolo teatrale) in un lavoro prodotto nei Paesi Bassi dalla compagnia de STILTE e consigliato già ai bimbi di 2 anni. La creazione di HELENE si fonda sulla sua capacità di riprodurre suoni e musica ovunque perché anche i corpi risuonano in scena e i più piccini lo percepiscono... tutto diventa gioia per occhi e orecchie e serve a crescere per rimanere bambini, dentro.









