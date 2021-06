SPETTACOLI EMILIA 'Musikanten' comici da circo a Parma Gogol&Mäx ovvero il buonumore in concerto. 2 mimi, musicanti e clown, in acrobazie melodiche nello spettacolo “HUMOR” in Emilia al festival di Corte le Giare tappa parmense del loro tour

Una coppia di musici teutonici (musikanten) di livello internazionale che da 30 anni porta il suo folle concerto in giro per il mondo. Gogol&Mäx sono teatranti tedeschi internazionalmente noti per le loro acrobazie musicali senza mai fare una stecca... anzi, risate e stupore, per le varietà di strumenti del musical grottesca funzionanti e accordati sulle peripezie di scena, suonati da 2 giocolieri dello spartito, anche classico. Danzano e saltano come ballerine in tutu rosa evocano Bach portando a spasso il suo busto stanno in piedi sui pianoforti per allegria. Formula rodatissima la loro, sin dal 1992, portano la musica in giro per teatri e piazze in 2 ore di esibizioni da circo... Mäx&Gogol sono veri maestri della comicità di strada, degni della Commedia carnevalesca dell'Arte, che sin dal Mediovo ha radici e tradizioni in Germania e in Italia.

fz

