TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:34 Referendum italiano giustizia: 22 e 23 marzo, come fare se si vuole votare in Italia 13:17 Lotta al bullismo, presentato il volume "Adolescenti tra mondo digitale, scuola e futuro" 13:17 L'Arezzo tira dritta e abbatte anche la Vis Pesaro (0-3) 13:13 Mussolini: un vicino riccionese scomodo... 13:04 Rete si concentra sul dialogo a sinistra: 'aperture' da Psd e Libera 12:43 Oreste Pelliccioni: addio ad un pilastro del calcio 12:22 Iran, la premier Giorgia Meloni: “Lavoriamo per de-escalation”. Sulla Groenlandia: “Pronti a fare la nostra parte” 10:26 Stanchezza, sonno leggero e irritabilità: perchè gennaio ci mette alla prova 07:00 Carburanti, dal 1° febbraio San Marino aggiorna le accise
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Mussolini: un vicino riccionese scomodo...

I VICINI SCOMODI tratto dal libro di Roberto Matatia per la regia di Giuseppe Verrelli prodotto dal Teatro delle Forchette al comunale “Italia” di Rocca San Casciano di Forlì-Cesena

di Francesco Zingrillo
17 gen 2026
"I vicini scomodi"
"I vicini scomodi"

Uno spettacolo che legge la storia del Ventennio raccontando una vicenda letteraria di famiglia quella dei MATATIA: ricordi basati sulle sconvolgenti lettere dalla latitanza della figlia CAMELIA. Il parente diretto ROBERTO, che porta il nome del figlio più piccolo di papà NISSIM, li ha scritti a futura testimonianza: lo spettacolo è la memoria teatrale. La casa di famiglia riccionese fa dei MATATIA i vicini dei MUSSOLINI tra mare e spiaggia le persone si incontrano cordialmente frequentandosi. Poi il Fascismo cambia faccia e cuore dal '38 all'Olocausto...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura