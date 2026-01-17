SPETTACOLI REGIONE Mussolini: un vicino riccionese scomodo... I VICINI SCOMODI tratto dal libro di Roberto Matatia per la regia di Giuseppe Verrelli prodotto dal Teatro delle Forchette al comunale “Italia” di Rocca San Casciano di Forlì-Cesena

Uno spettacolo che legge la storia del Ventennio raccontando una vicenda letteraria di famiglia quella dei MATATIA: ricordi basati sulle sconvolgenti lettere dalla latitanza della figlia CAMELIA. Il parente diretto ROBERTO, che porta il nome del figlio più piccolo di papà NISSIM, li ha scritti a futura testimonianza: lo spettacolo è la memoria teatrale. La casa di famiglia riccionese fa dei MATATIA i vicini dei MUSSOLINI tra mare e spiaggia le persone si incontrano cordialmente frequentandosi. Poi il Fascismo cambia faccia e cuore dal '38 all'Olocausto...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: