TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:40 Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv 16:13 MotoGP, celebrati i campioni da Giacomo Agostini a Valentino Rossi 13:44 Elezione Giunte di Castello, prima riunione della Commissione Elettorale 13:24 MotoGP Misano: Franco Morbidelli il piu veloce nelle libere 12:53 Mutui prima casa con garanzia dello Stato: firmata la convenzione, legge è ora operativa 12:51 Vietati smalti e gel semipermanenti nocivi nei centri estetici, UNAS: "Ora controlli veri sugli abusivi" 11:43 Rimini: Vigilantes spiaggia condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale 10:53 Molestò turista 17enne a Rimini, bagnino condannato a 8 mesi 10:37 Albani: "Il nostro è un evento di sistema ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio" 10:07 Rimini, l'estate di Publiphono: 714 persone ritrovate tra bimbi, turisti e… un Chihuahua
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

"My Tennis Maestro" è Favino

IL MAESTRO con Pierfrancesco Favino (il coprotagonista bambino è Tiziano Menichelli) per la regia di Andrea Di Stefano, dalla Biennale Cinema di Venezia fuori concorso, presto in sala

di Francesco Zingrillo
12 set 2025

Padre e madre lo vogliono al top da preadolescente in carriera tennistica e lo affidano a un ex campione 'battuto' più volte dalla vita: con ironia e passione le cadute e le sconfitte li cementeranno in una vera amicizia. IL MAESTRO e l'allievo di un'estate per sempre. Felice crescerà assaporando il colore della libertà e Raul intravvederà un nuovo inizio: ambedue feriti ma con il cuore pieno daranno fondo alle energie potenti della loro umanità interiore. Raddrizzano dove possibile ogni palla senza schiacciarsi a vicenda: punto a punto in ogni scambio. Perseverando oltre le aspettative degli altri.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura