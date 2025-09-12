ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA "My Tennis Maestro" è Favino IL MAESTRO con Pierfrancesco Favino (il coprotagonista bambino è Tiziano Menichelli) per la regia di Andrea Di Stefano, dalla Biennale Cinema di Venezia fuori concorso, presto in sala

Padre e madre lo vogliono al top da preadolescente in carriera tennistica e lo affidano a un ex campione 'battuto' più volte dalla vita: con ironia e passione le cadute e le sconfitte li cementeranno in una vera amicizia. IL MAESTRO e l'allievo di un'estate per sempre. Felice crescerà assaporando il colore della libertà e Raul intravvederà un nuovo inizio: ambedue feriti ma con il cuore pieno daranno fondo alle energie potenti della loro umanità interiore. Raddrizzano dove possibile ogni palla senza schiacciarsi a vicenda: punto a punto in ogni scambio. Perseverando oltre le aspettative degli altri.



