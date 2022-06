INTORNO A NOI MystFest '22: dar voce al cinema muto Serata a Cattolica con la sonorizzazione dal vivo in piazza del film SAFETY LAST! (Preferisco l'ascensore!) del 1923 protagonista Harold Lloyd il collettivo SOUNDTRACKS di Giungla sarà il 21 giugno alla Festa della Musica di Modena

Progetto “BIGLIA, Parchi in pista” un gruppo di musicisti in residenza artistica per l'integrazione tra misicalità e cinema sul territorio con il Centro Musica di Modena. La sonorizzazione cattolichina in piazza porta al grande pubblico dei festival la maestria e il genio di Harold Lloyd (era l'icona di Los Angeles) tra i più grandi del muto con Chaplin e Keaton. “Sound of silence” dar voce al silenzio era un problema che questi grandi artisti si ponevano già sin dagli inizi del secolo adattavano al cinematografo le loro capacità di mimi, acrobati, attori e sceneggiatori accompagnando le didascalie con melodie, suoni e a volte rumori. HAROLD LLOYD , il re delle comiche, dotato di un'ironia portentosa ideava le sue scenette rischiando in prima persona anche la vita per amore dell'arte. La scena dell'orologio gli costò una spalle. Altre peripezie in auto le dita di una mano (recitava con un guanto-protesi) ma il cuore, quello, ce lo ha messo tutto fino in fondo senza risparmiarsi anche dopo l'avvento del sonoro.



