"NABA": fashion film on air

Un'opera filmica del Design in moda di NABA specializzazione in “Fashion e textile” per un format originale che racconta le nuove frontiere stilistiche ed estetiche in un virtul show interattivo. Un ponte tra realtà milanese e capitolina per “emergenti in piena emergenza” pronti al lancio pandemico. Spazi metafici in 3D e glitch (brevi picchi improvvisi di onde sonore in errori prevedibli) con dissonanze su musiche originali. Bozzetti, disegni e fotografie per collezioni uomo e donna della moda italiana futuribile.

