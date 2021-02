FESTIVAL MODA MI-RM "NABA": fashion film on air NABA la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e Roma presenta, al Festival ALTAROMA di moda, “Fashion View” di Paolo Bazzani su piattaforma "DIGITAL RUNWAY" le collezioni degli stilisti in erba

Un'opera filmica del Design in moda di NABA specializzazione in “Fashion e textile” per un format originale che racconta le nuove frontiere stilistiche ed estetiche in un virtul show interattivo. Un ponte tra realtà milanese e capitolina per “emergenti in piena emergenza” pronti al lancio pandemico. Spazi metafici in 3D e glitch (brevi picchi improvvisi di onde sonore in errori prevedibli) con dissonanze su musiche originali. Bozzetti, disegni e fotografie per collezioni uomo e donna della moda italiana futuribile.

