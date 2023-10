TEATRI DI REGGIO E PARMA Nadj tra Beckett e Warburg “Mnémosyne” di Josef Nadj allo Spazio Shakespeare del Teatro Due di Parma

Arti dell'immagine e palcoscenico. Lo spettacolo riunisce un mostra fotografica, un gioco, una coreografia. Nadj allestisce una camera oscura a mo' di piccolo teatro d'ombre vestite e pupazzi bendati: teatro a scatola nera. Mnémosyne è un lavoro globale sulla memoria del mondo. Un omaggio all'Atlante incompiuto dello storico dell'arte tedesco Aby Warburg. Un'opera sospesa di quadri appesi in ricordi personali e noti solo all'artista: un piccolo scrigno fotografato... Il gabinetto fotografico è una densa performance intima che richiama i dialoghi di movimento alla Beckett nel diario d'immagini (Mnémosine, appunto) di Warburg. JOSEF NADJ in Fondazione è il primo incontro con gli artisti internazionali del Teatro Festival Parma.

