Naked-nudo: un film d'amore alla Hornby

Juliet Naked - Tutta un'altra Musica

Intanto il musicista è nudo: la rockstar Tucker Crowe (Ethan Hawke) protagonista della canzone d'amore (unica in un demo), che ispira la storia, non suona più ( “basta stupide canzoncine romantiche”). Tutto ciò che è nato intorno al suo mito non esiste è solo una questione di FANDOM: il domino dei fanatici, che creano sottocultura. Ducan fan sfegatato del Crowe passato cambia il ménage coniugale con Annie causa il ritorno del suo eroe musicale in un mélange comico ed esistenziale di coppia oltreché tra padre (ex cantante) e figlia primogenita. È proprio “TUTTA UN'ALTRA MUSICA” la vita (dei 3 protagonisti) suona dove vuole e come vuole... S'incontrano nel reale e così capiscono cosa e come può cambiare una canzone “tutti i santi giorni”. Jesse Peretz regista del film è stato il fondatore di una rock band fine '90, i LEMONHEADS con un leader, EVAN DANDO, in tutto simile al nostro cantate TUCKER CROWE scritto da HORNBY.

fz