Nannini libera di andare

I primi 30 anni della rocker toscana divenuta un'icona universale per le sue scelte musicali e di vitta. “La Gianna” (così la chiama l'amica regista Torrini), ragazza che recita e canta in modo sorprendente, è l'attrice pistoiese Letizia Toni che ha lavorato sul personaggio per quasi due anni: “commovente” - secondo la Giannini. L'anima della cantante e della donna, formazione e appartenenza, dolore e sofferenza in famiglia e fuori per il suo percorso artistico alla Janis Joplin (che la cantautrice ama da sempre e considera una anche oggi una musa). La sua vera paura: la pazzia. La prima morte nell'83 dopo il successo di AMERICA. Libera a Londra dove vive dopo la biografia in “Cazzi miei” di Mondadori.