ANTICIPAZIONE FILM FRANCIA "Napoleon" di Scott è Phoenix Bonaparte NAPOLEONE ultimo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix annunciato per novembre in Francia narra l'impero e l'amore controverso con la moglie Giuseppina

Strategie e arte bellica, battaglie, trionfi e sconfitte politiche oltreché amorose fino alla caduta di Waterloo in Belgio e alla resa del rapporto coniugale con la sua imperatrice Giuseppina (Vanessa Kirby). Visionario e vincente: NAPOLEONE. La guerra romantica con la donna della sua vita si intreccia con lo sconvolgimento bellico del mondo conosciuto: il cuore d'Europa, dall'Italia fino all'Egitto dopo la rivoluzione, sarà francese con l'impero. BONAPARTE “viene dal nulla e si è preso tutto” ma non l'amore. Un film con un budget da colòssal (300mln?) prodotto da Apple Original distribuito da Sony Pictures girato anche a Malta e in Inghilterra (colori dominanti grigio e giallo che impressionano l'intera sceneggiatura) forse in anteprima a Venezia 2023. Una pellicola storica che farà discutere gli storici...

