Napoleone tra storia e marketing, San Marino a Milano su invito della Rete città napoleoniche

Da Palazzo Reale Paolo Rondelli, direttore Istituti culturali di San Marino, sul valore della memoria e l'importanza di questo invito.

Napoleone e la storia come strumento di conoscenza e marketing dei territori grazie alla presenza di archivi e biblioteche che ne conservano la memoria. A Palazzo Reale a Milano forum di esperti, organizzato dalla federazione europea delle città napoleoniche, della quale San Marino potrebbe entrare presto a fare parte. Un’occasione preziosa per rimettere al centro l’Italia e Milano, creando dialogo tra città e territori europei e stimolando nuove sinergie per futuri progetti sul tema della valorizzazione e trasmissione del patrimonio e della storia napoleonica. Paolo Rondelli, direttore Istituti culturali, ha partecipato alla tavola rotonda con i responsabili dei più importanti archivi e biblioteche: un'occasione per fare meglio conoscere la storia del legame Napoleone e San Marino.

