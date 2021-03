Napoli: una struttura museale 'anticovid'

Prendersi cura della propria vita vaccinandosi in un luogo di bellezza con l'antidoto culturale. Al Madre-Donnaregina piccoli segni dalla regione Campania dopo il lockdwn una speranza per il mondo della cultura ben oltre il virtuale mettendo a disposizione della gente una intera collezione d'arte anticovid... Sulla via dei musei il palazzo, ex monastero già banco dei pegni, dalle antiche origini sveve ricostruito dai D'Angiò.

Dopo l'abbandono dovuto all'alluvione del 2001 la regione lo ha destinato a spazio espositivo mediante la Fondazione Donnaregina e dopo l'inaugurazione del 2004 è diventato il prestigioso MUSEO MADRE centro d'arte e di cultura indiscussi. Dopo la morte di Alessandro Mendini, figura centrale del design italiano, il museo napoletano ospita la personale dell'architetto milanese in “PICCOLE FANTASIE QUOTIDIANE” (monografia unica nel suo genere) in uno spazio pubblico come il MADRE. Il percorso espositivo indaga la poetica mendiniana tra avanguardia e arte povera. “Design banale”: Metafisica e pop-art in oggetti industriali e installazioni ambientali. “Re-design” con interventi decorativi sull'esistente trovato o derivante dalla moda. L'atelier milanese Mendini nel cuore di Napoli.

fz