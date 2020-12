Napoli vestita di "noir": da oggi il "CortoNero" festival

CortoNero Festival

Portale “black” napoletano anche in inglese www.cortonero.com per due notti da stasera propone una rassegna di corti noir e gialli finalisti selezionati tra 1800 proposte provenienti da Iran, Israele, Messico, Danimarca, Colombia, Brasile e da tutte le regioni italiane compresa l'Emilia-Romagna che ha una certa tradizione d'autore nello “short thriller”. Il concorso nato nel 2008 tra teatro e film porta la firma di Gennaro Maria Cedrangolo, videomaker e cineasta campano. Napoli “vestita di Noir” diventa, così, nei decenni la scena del crimine anche in molti lungometraggi italiani. Oltre al vincitore del concorso domani saranno assegnati il Premio School dalla Scuola di Cinema partenopea, mistery box e Premio Transit dal “Teatro della Seta”. La partita con la contemporaneità online e pandemica è già vinta perché “dietro ogni facciata, dietro ogni sconfitta sociale, si nasconde sempre un assassino...” - dicono gli organizzatori.

fz