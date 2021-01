MUSICA "Nasa": il nuovo singolo del rapper sammarinese 'Jack The Trick' è su tutte le piattaforme digitali Lunedì 18 gennaio l'intervista a Radio San Marino con Lia Fiorio

Jack The Trick, 22 anni, sammarinese, sforna un altro singolo: “Nasa”. Vola con l'immaginazione e sogna lo spazio. Un messaggio di speranza e di riscatto, anche se è terribilmente complicato essere giovane in tempi di Covid con l'inevitabile compressione delle libertà

Lunedì 18 gennaio alle 16.15 su Radio San Marino 102.7 l'intervista di Lia Fiorio a Jack The Trick. Nasa, intanto, è disponibile su tutte le piattaforme digitali ma ci sono già altre novità in arrivo per Jack.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







Nel video l'intervista di Jack The Trick per il Tg San Marino

I più letti della settimana: