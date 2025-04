Nasce il laboratorio di robotica della Ludoteca Pologioco dedicato alle scuole elementari

La novità dell'anno è il laboratorio di robotica, che si affianca ai laboratori artistici già in corso. Una proposta innovativa e al passo con i tempi, creata in collaborazione con Off Passion, azienda specializzata nella formazione educativa con un approccio scientifico e creativo con sede ad Alessandria. Il laboratorio ha visto protagonisti esperti qualificati da remoto, che hanno insegnato ai bambini come costruire un semplice robot utilizzando materiali e strumenti pensati per la loro fascia di età. La ludoteca Polo Gioco continua così a promuovere un'educazione dinamica, inclusiva e orientata al futuro.

Nel video l'intervista a Erika Ghiotti, educatrice Ludoteca Pologioco