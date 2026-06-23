Nasce il San Leo Artist Festival: la storica rassegna si trasforma e destagionalizza

Nel video l'intervista ad Anacleto Gambarara, Direttore Artistico “San Leo Artist Festival” e alla Vice Sindaca del Comune di San Leo, Valentina Guerra

Nel solco di una tradizione d'eccellenza, rivoluzione d'autore per il nuovo San Leo Artist Festival 2026. Cambio di testimone, con la gestione affidata all'Accademia Distretto della Musica che ne assume la direzione artistica, consapevole di una eredità importante. “E' stata proprio questa la titubanza all'inizio nel prendere questo incarico – dice il direttore artistico, Anacleto Gambarara - che è un incarico impegnativo. Viene da una grande tradizione, quindi, farlo è una grande responsabilità”.

Altre novità orientano il Festival: la destagionalizzazione e la vocazione alla trasversalità, che si evince nel claim “I colori della musica”: “non sarà più un concentrato all'interno di un periodo dell'anno, che di solito era estivo – prosegue Gambarara - ma l'abbiamo spalmato da luglio a gennaio 2027, con una serie di eventi che non sono solo musicali”. Ecco, allora, l'arte di strada e la tradizione circense, il teatro all'aperto, un concerto internazionale nel periodo natalizio, le arti visive con la collettiva che guarda anche a San Marino: “artisti sammarinesi hanno aderito a questo progetto e dal 5 di luglio al 31 luglio li vedremo impegnati al Palazzo Medicio nelle sale espositive della mostra”.

In continuità con il San Leo Festival, non mancherà l'atteso Campus dedicato alle scuole di musica, a luglio, e la formazione con il Master di canto lirico, a settembre. Accanto al Comune, il Patrocinio della Provincia, per un evento culturale di riferimento nella promozione dell'identità del territorio. “Lo riteniamo un evento di valorizzazione del territorio – dice la Vice Sindaca del Comune di San Leo, Valentina Guerra - proprio perché tutte queste date nell'annualità ha anche una destagionalizzazione, quindi una maggiore offerta turistica, ma anche un'opportunità per le nostre attività del territorio per essere arricchiti con dei lieti eventi, dei belli eventi, culturali soprattutto, perché non possiamo non ricordare che San Leo è uno dei borghi più belli d'Italia, ma è anche una città di immensa cultura e quindi un festival musicale è un arricchimento totale”.

Nel video l'intervista ad Anacleto Gambarara, Direttore Artistico “San Leo Artist Festival” e alla Vice Sindaca del Comune di San Leo, Valentina Guerra









