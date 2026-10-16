RISORSA VIVA E ACCESSIBILE Nasce la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani: oltre 6.000 documenti per riscoprire il genio livornese Presentazione il 19 ottobre a Roma. San Marino RTV sostiene il progetto, rafforzando il legame che ha già dato vita ad una docuserie, in dieci puntate, dedicata a Modigliani con grandi nomi

Nasce la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani: oltre 6.000 documenti per riscoprire il genio livornese.

Oltre 6.000 documenti, fotografie storiche, manoscritti, pubblicazioni, schizzi, oggetti personali e testimonianze raccolti in decenni di ricerca. Un patrimonio prezioso per ricostruire la vita e l’opera di Amedeo Modigliani, andando oltre il mito dell’artista maledetto. È da questo lavoro che nasce la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani, costituita nel 2026 con l’obiettivo di custodire, studiare e rendere accessibile la documentazione dedicata al grande artista livornese. Un progetto nel quale crede anche San Marino RTV, che ha già contribuito alla diffusione della conoscenza di Modigliani attraverso una docuserie in dieci puntate, realizzata con la collaborazione di Christian Parisot, presidente del Centro di Ricerca della Fondazione e archivista della famiglia. La serie ha coinvolto autorevoli personalità del mondo culturale, tra cui Paolo Mieli, Corrado Augias, Riccardo Scamarcio e Tomaso Montanari, confermando il valore di un racconto capace di intrecciare arte, storia e ricerca.

La nascita della Fondazione rappresenta un nuovo passaggio in questo percorso: un’iniziativa che punta a dare una struttura istituzionale agli Archivi e a svilupparne le potenzialità scientifiche e divulgative. Un impegno che si inserisce nella missione del servizio pubblico radiotelevisivo di promuovere la cultura e rendere accessibili al pubblico patrimoni di particolare interesse storico e artistico.

La presentazione ufficiale si terrà lunedì 19 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati, in via del Seminario 76, a Roma. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, e Gianpiero Cannella, sottosegretario al Ministero della Cultura. Interverranno Marco Quadrelli, presidente della Fondazione, Giancarlo Graziani, segretario generale, Christian Parisot e Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV. Modera Roberto Giacobbo, scrittore e divulgatore scientifico.

Per l’occasione saranno esposti alcuni materiali conservati negli Archivi, tra cui il Carnet Armenien, con 16 disegni di Modigliani, una sua matita e un’agenda con un menu del 1914. In mostra anche tre opere: il Ritratto di Casimir Hébuterne del 1919, il Ritratto di Jeanne Hébuterne del 1917 e Cariatide Obliqua del 1911.

Alla base degli Archivi c’è il lavoro di Jeanne Modigliani, figlia dell’artista e di Jeanne Hébuterne, che dal 1939 avviò tra Italia e Francia una ricerca per ricostruire la vicenda del padre attraverso documenti e testimonianze dirette. Da questo percorso nacque nel 1958 Modigliani senza leggenda, volume con cui Jeanne si confrontò criticamente con le narrazioni che avevano alimentato il mito dell’artista, anche attraverso testimonianze ritenute apocrife. Nel giugno 1983 Jeanne Modigliani costituì a Parigi l’associazione dedicata agli Archivi Legali Amedeo Modigliani, affidando a Christian Parisot il ruolo di archivista. Nel corso dei decenni, la raccolta si è arricchita fino a diventare una fonte importante per approfondire non soltanto la vita e l’opera del pittore, ma anche la rete di artisti, poeti, intellettuali e protagonisti del contesto culturale in cui maturò la sua esperienza.

La Fondazione, nata grazie al contributo di Geko Gold Holding, guidata dal collezionista Marco Quadrelli, intende promuovere la catalogazione e la digitalizzazione dei materiali, sostenere la ricerca storico-artistica e scientifica e favorire l’aggiornamento del Catalogue Raisonné Amedeo Modigliani, articolato in sei tomi a firma di Parisot. Accanto al Comitato di Ricerca, nasce l’Accademia Modigliani, pensata come spazio di formazione e confronto interdisciplinare. Sono inoltre previsti viaggi di studio, workshop, summer school, master, conferenze, pubblicazioni e collaborazioni con università e istituzioni culturali.

L’obiettivo è mettere in relazione conservazione, ricerca e formazione, trasformando un patrimonio costruito in decenni di lavoro in una risorsa viva e accessibile. Un percorso nel quale San Marino RTV intende continuare a svolgere un ruolo di primo piano, sostenendo la divulgazione culturale e contribuendo a portare la storia e l’opera di Modigliani a un pubblico sempre più ampio.

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