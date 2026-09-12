"Nata diva", mostra a San Marino dedicata a Renata Tebaldi

Una mostra che a San Marino mancava. Una mostra che fa entrare lo spettatore nella vita quotidiana, nella casa, nei legami professionali e familiari dell'artista lirica, e iconica, Renata Tebaldi, che scelse il Titano come luogo in cui risiedere dal 1985. Al secondo piano di Arzilli Gioielli, inizia la magia: costumi di scena ma anche abiti da sera e di vita di tutti i giorni, fotografie inedite, dischi, ritratti, e addirittura il suo profumo spruzzato nell'aria.

"Sono frutto di donazioni arrivate alla Fondazione da parte di suoi ammiratori in giro per il mondo. Per esempio questo è un abito che lei indossò davanti alla Coppia Kennedy in un concerto storico a Washington e Renata regalò questo abito ad una sua amica e fan di Napoli e questa signora di conseguenza l'ha mandato alla fondazione Tebaldi. Quindi sono tante le storie che ci sono in questa mostra espositiva, l'abbiamo chiamata così, è narrativa," descrive così la mostra, la vicepresidente della Fondazione Tebaldi, Barbara Andreini.

Mentre cresce l’attesa per le serate, settimana prossima, del 11esima edizione del "Renata Tebaldi International Voice Competition", Palazzo Arzilli rende omaggio alla sua memoria con la mostra “Nata diva”, in un luogo iconico che celebra l'amore dell'artista per la Repubblica.



"È una grande artista che ha scelto San Marino per passare la sua vita e per San Marino è un orgoglio poter dare spazio alla sua vita, alla sua parte più intima, alla sua storia, avere uno spazio dove poter conoscere Renata Tebaldi per noi è stata una cosa molto importante e credo che sia anche un bel messaggio soprattutto durante il concorso internazionale che si svolge visto che vengono da più di 42 paesi", le parole di Marco Arzilli.

Come spiega la vicepresidente della Fondazione Renata Tebaldi, il Concorso, che si concluderà sul palco del Teatro Concordia il 18 settembre, è diventato un vero fiore all'occhiello e un punto di riferimento, non solo per San Marino, ma per tutta la comunità artistica internazionale.

"Si è guadagnato un posto di rilievo a livello internazionale, oggi è uno dei concorsi più riconosciuti proprio a livello mondiale e attira appunto cantanti che provengono da tutto il mondo", conclude Andreini.