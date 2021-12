NATALE DELLE MERAVIGLIE Natale a tema 'comics' a San Marino, con la Xmas Cosplay Parade

In centro storico prosegue il Natale delle Meraviglie, con le attrazioni, le luminarie e i mercatini con prodotti tipici e artigianato. Ed è stata una domenica particolare, perché per le vie di Città è andata in scena la Xmas Cosplay Parade: una parata in costume lungo le contrade con i personaggi dei fumetti e dell'universo steampunk. L'evento rientrava nella parte del programma curata da San Marino Comics, partner del Natale delle Meraviglie. In centro, dunque, le fantastiche atmosfere evocate dai cosplayer. Durante la giornata anche set fotografici dedicati. Punto di arrivo della sfilata è stata l'esposizione steampunk in collaborazione con l'hotel La Grotta, visibile anche dall'esterno, con i costumi artistici di Piersante e Cinzia Mandrelli. Piersante, conosciuto anche come "IronPier", è riconosciuto a livello internazionale per la bellezza e la qualità delle sue creazioni.

