Natale delle Meraviglie 2019: online il bando

Verso il Natale delle Meraviglie 2019: è online l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto ai soggetti che intendano candidarsi per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione. L’Ufficio del Turismo lo ha reso disponibile sul portale www.pa.sm, nella sezione Bandi Pubblici. Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è fissato per il 28 luglio.